Veröffentlicht am 17. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weiterbildung Wildpflanzenpädagogik – Neuer Kurs startet am 24. April 2020 in Altenkirchen im Haus Felsenkeller. An fünf Wochenenden gibt die Weiterbildung Einblicke in die Vielfalt der heimischen Pflanzenwelt und vermittelt das Wissen um Inhaltsstoffe, Wirkungen, Sammelvorschriften und Zubereitungsmöglichkeiten. Darüber hinaus befähigt die Weiterbildung dazu, den Umgang mit den Pflanzen spannend und fundiert und an Menschen aller Altersgruppen zu vermitteln. Ein Abschlusszertifikat „Wildkräuterpädagoge/in“ kann erworben werden. Die Kursgebühr beträgt 1.070 Euro zzgl. Unterkunft und Verpflegung (ca. 110 € pro Wochenende). Informationen zum Kursangebot unter www.naturschule.de.