ALTENKIRCHEN – „Europa (er)leben. Jugendbegegnungen in der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen“ – In den Winterferien, 17. bis 21. Februar 2020, und in der Woche nach Ostern, 14. bis 19. April 2020, finden in der Evangelischen Landjugendakademie zwei internationale Jugendbegegnungen statt. Nachhaltigkeit und Europa stehen im Mittelpunkt der Ferienfreizeiten. Zusammen mit französischen und polnischen Jugendlichen erleben Jugendliche im Alter von 11 bis 12 Jahre bzw. 12 bis 14 Jahren spannende Tage: Kunstprojekt, Spiele, Ausflüge usw. stehen dabei auf dem Programm. Nicht einmal Fremdsprachenkenntnisse sind dafür nötig. Eine Anmeldung ist ab sofort unter www.lja.de möglich. Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht, die Projektleiterin Johanna Rohde zu kontaktieren. Johanna Rohde, Referentin für gesellschaftspolitische Jugendbildung, 02681 9516-27, rohde@lja.de