Veröffentlicht am 16. Januar 2020 von wwa

MONTABAUR – Bildungsgang Polizeidienst und Verwaltung – Die Einstellungsberater informieren – Auch im Jahr 2020 starten die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Koblenz wieder voll durch. Unter dem Motto „Mit Realschulabschluss in den Streifenwagen“ findet Mittwoch, 29. Januar 2020, ab

18:00 Uhr die erste Infoveranstaltung in den Räumen der Polizeidirektion Montabaur, Koblenzer Straße 15, 56410 Montabaur statt.

Hier werden alle Fragen rund um den Polizeiberuf und insbesondere zu

– Bewerbungsvoraussetzungen,

– Auswahlverfahren,

– Bildungsgang „Polizeidienst und Verwaltung“ an der HBFS in Lahnstein

– Studium

– und den beruflichen Perspektiven bei der Polizei Rheinland-Pfalz

beantwortet. In der circa 90minütigen Veranstaltung werden alle Informationen gegeben, die für den Einstieg in den spannenden und abwechslungsreichen Beruf benötigt werden. Schülerinnen und Schülern mit Sekundarabschluss I bietet der Bildungsgang „Polizeidienst und Verwaltung“ die Möglichkeit, in zwei Jahren die Fachhochschulreife zu erwerben und damit die Voraussetzung zum anschließenden Bachelor-Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu erlangen. Alle Interessierten und deren Eltern sind herzlich eingeladen.

Weitere Informationen rund um den Polizeiberuf gibt es auf der Internetseite www.polizei.rlp.de/karriere, telefonisch bei unseren Einstellungsberatern Manuel Neumann, Telefon 0261/103-2209 und Rita Becker, Telefon 0261/103-2266 oder per Mail an ppkoblenz.einstellungen@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei