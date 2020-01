Veröffentlicht am 15. Januar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Beratungstag im Gesundheitsamt – Das Gesundheitsamt Altenkirchen bietet im Rahmen der aktuellen Masernerkrankung im Kreis einen Beratungstag mit Impfmöglichkeit am Montag, 20. Januar in der Zeit von 9 bis 15 Uhr an. Interessenten werden aufgefordert, ihre Impfpässe mitzubringen.