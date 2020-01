Veröffentlicht am 15. Januar 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – „Nachhaltigkeit leben, Zukunft gestalten“ ist Semesterschwerpunkt – Halbjahresprogramm an KreisVolkshochschule Neuwied hat begonnen – Das Halbjahresprogramm an KreisVolkshochschule (kvhs) Neuwied hat begonnen. Im ersten Semester 2020, das im Januar begonnen hat, werden rund 400 Kurse in den Bereichen Sprachen, Gesundheit, Beruf/EDV, Kultur, Gesellschaft/Umwelt/Politik sowie Grundbildung und junge vhs angeboten. Die Kurse der kvhs finden in den sieben Verbandsgemeinden des Landkreises Neuwied statt. Landrat Achim Hallerbach, Wolfgang Kunz (stellvertretender Vorsitzender der kvhs), Julia Dormayer (päd. Mitarbeiterin) und kvhs-Geschäftsführerin Simone Kirst stellten das Programm jetzt vor.

„Im Rahmen des Semesterschwerpunktes „Nachhaltigkeit leben, Zukunft gestalten“ stellt die kvhs die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz in den Mittelpunkt des Programms“, betonte Achim Hallerbach und ergänzte: „Wir sind sehr froh darüber, mit der kvhs über eine Einrichtung im Kreis Neuwied zu verfügen, welche die Versorgung mit berufsbegleitenden und allgemeinen Bildungsangeboten bürgernah und kostengünstig sicherstellt.“

Geschäftsführerin Simone Kirst erklärt: „In zahlreichen Veranstaltungen soll es vor allem darum gehen, wie man das eigene Leben nachhaltiger gestalten kann. Informiert wird zum Beispiel in einem Vortrag der Verbraucherzentrale darüber, wie Ernährung und Klimaschutz zusammenhängen. In Asbach kann dies im Kochkurs „Clever kochen fürs Klima“ praktisch erprobt werden. In Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Neustadt werden außerdem Workshops zum Thema Nachhaltigkeit angeboten. Im vergangenen Jahr wurde viel darüber diskutiert, wie die zunehmende Trockenheit und Dürreperioden dem Wald auch in Rheinland-Pfalz zusetzen. Auch dieses Thema greift die kvhs auf und bietet einen Vortrag zum Thema „Wald im Klimastress“ auf.“

„Bewährte Angebote, wie unterschiedlichste Sprachkurse in verschiedenen Niveau-Stufen sind aber selbstverständlich auch wieder im Programm der kvhs enthalten. Neben wöchentlichen Kursen sind außerdem Schnellsprachkurse möglich, neu zum Beispiel für Türkisch. Außerdem bietet die kvhs wieder Alphabetisierungskurse für Deutschsprachige sowie Deutschkurse für Zugewanderte in vielen Verbandsgemeinden an“, erläutert Julia Dormayer u.a. das Sprachangebot.

Das Yoga-Angebot ist auch in diesem Semester wieder sehr umfangreich. Zudem gibt es im Gesundheitsbereich zahlreiche Entspannungs-Angebote. Auch Genießer kommen wieder auf ihre Kosten: Kochen durch die Küchen der Welt – vom Nahen Osten nach Japan, von Italien nach Indien…alles kein Problem bei der kvhs.

„Im EDV-Bereich können unter anderem Kurse für Anfänger*innen zur Bedienung von Notebooks oder von Tablets und Smartphones belegt werden. Im Bereich berufliche Bildung bietet die kvhs wieder Xpert Business- Webinare sowie zahlreiche Fortbildungen für Erzieher*innen an“, freut sich der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Kunz.

Im Bereich Kultur finden wieder zahlreiche Exkursionen statt. Im Rahmen der Westerwälder Literaturtage liest außerdem im Mai Norbert Scheuer in Leutesdorf aus seinem Roman Winterbienen.

Zwei Highlights sind außerdem die große Studienreise durch sechs Länder des Balkans sowie die 4-tägige Reise durch das Dreiländereck Deutschland-Luxemburg-Frankreich mit dem erfahrenen Reiseleiter Bernd Benner.

Diese und viele weitere Veranstaltungen gibt es im neu erschienenen Programmheft sowie im Internet unter www.kvhs-neuwied.de. Gerne beraten auch die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle unter 02631 347813.

