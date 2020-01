Veröffentlicht am 15. Januar 2020 von wwa

KREISE ALTENKIRCHEN-NEUWIED- VG DIERDORF-RENGSDORF-WALDBREITBACH – Jugendbildungsfahrt nach Lissabon – Freunde treffen, Spaß haben und Kultur erleben –Die Kreisjugendpflege Neuwied bietet in den kommenden Herbstferien wieder eine Jugendbildungsfahrt an. Gemeinsam mit der Kreisjugendpflege Altenkirchen und den Jugendpflegen der Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach und Dierdorf geht es in den äußersten Südwesten Europas. Das Ziel ist Lissabon, die Hauptstadt Portugals. Mit rund 500.000 Einwohnern ist sie die größte Stadt des Landes und bietet den Besuchern ein breites kulturelles Angebot. Bei einer Stadtführung lernen die Teilnehmer das Leben in den kleinen, urigen Gassen kennen. Eine Besichtigung des Torre de Belém, das Wahrzeichen der Stadt, steht natürlich genauso auf dem Programm, wie ein Ausflug zur weltbekannten Cristo Rei Statue in Almada. Eine Tagesfahrt nach Sindra führt ins Landesinnere. Die Kleinstadt am Fuße des Sintra-Gebirges beeindruckt mit seiner Vielzahl an Palästen und Herrenhäuser und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Neben dem umfangreichen Programm bleibt allen Teilnehmern zudem genug Zeit, neue Freunde kennen zu lernen und gemeinsam die freie Zeit zu gestalten.

Die Fahrt findet in der Zeit vom 12. bis 16. Oktober 2020 statt und richtet sich an Jugendliche im Alter von 14-18 Jahren. Die Kosten inkl. Hin- und Rückflug, Programm, Übernachtung mit Frühstück und Eintrittsgeldern beträgt 320 Euro/Person. Anmeldungen: bis zum 29. Mai 2020 an Kreisjugendpflege Neuwied, Franlin Toma und Lena Schmuck, E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de, Tel.: 02631/803-442 o. -621.