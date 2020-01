Veröffentlicht am 15. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der K 94 – hoher Sachschaden – Bei einem Verkehrsunfall in Kirchen-Wingendorf am Dienstagnachmittag, 14. Januar 2020, entstand nach Schätzung der Polizei, circa 12.000 Euro Sachschaden. Ein 48jähriger Autofahrer befuhr die Kreisstraße 94 von Wehbach kommend in Richtung Wingendorf. Aufgrund eines vorausgegangenen Verkehrsunfalles musste er anhalten. Eine nachfolgende 59jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw auf. Quelle: Polizei