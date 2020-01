Veröffentlicht am 15. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall auf der K 94 – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, 14. Januar 2020, in Kirchen-Wingendorf entstand, so die Polizei, circa 1.200 Euro Sachschaden. Ein 63jähriger Mann befuhr mit einem Lkw die Kreisstraße 94 aus Richtung Wehbach kommend in Richtung Wingendorf. Ein 58jähriger Mann befand sich mit seinem Lkw im Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit den Außenspiegeln und es entstand Sachschaden. Die Lkw-Fahrer beschuldigten sich gegenseitig nicht die rechte Fahrbahnseite eingehalten zu haben. Quelle: Polizei