Veröffentlicht am 15. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Ortheils Abendmusik: Diesmal geht es um Beethoven – Am Sonntag, dem 19. Januar 2020, findet um 18 Uhr die dritte „Abendmusik“ von und mit Hanns-Josef Ortheil im Kulturwerk in Wissen statt. Vorgestellt werden charakteristische Passagen aus Ludwig van Beethovens Werken für Klavier. Ortheil gibt einen Überblick zu den wichtigsten literarischen Neuerscheinungen des Beethoven-Jubiläumsjahres 2020 und skizziert seine eigene Auseinandersetzung mit ausgewählten Werken des Komponisten.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Abendmusiken“. Ein Abend konzentriert sich jeweils auf ein Thema und beleuchtet Verbindungen zwischen Musik und Literatur. Zum Ausklang des Abends besteht bei kleinen Speisen (im Eintrittspreis inbegriffen) und Getränken Gelegenheit zu Gespräch und Austausch. Vor der Abendveranstaltung findet um 16.30 Uhr in der neu eingerichteten „Sala Ortheil“ in der Wissener Mittelstraße eine Einstimmung auf den Abend statt. Dort wird der Autor Material zum Thema Beethoven aus seinem umfangreichen Archiv präsentieren. Der letzte Veranstaltungstermin in der Reihe „Abendmusiken“ ist der 9. Februar 2020.

Karten sind für 16 Euro unter www.ticket-regional.de und in den Buchhandlungen der Region erhältlich.