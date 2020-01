Veröffentlicht am 15. Januar 2020 von wwa

NEUWIED – Deichwelle fährt zweitbestes Ergebnis ein – 272.500 Gäste – 8.900 weniger als im Rekordjahr 2018 – Kurse und Sauna legen zu – Nach zuletzt vier Rekordbilanzen zählte die Deichwelle im vergangenen Jahr 272.500 Gäste. Das sind 8.900 weniger als 2018. Grund zum Klagen sieht Deichwelle-Geschäftsführer Michael Krose nicht: „Wir haben in den vergangenen Jahren viel getan, um unser Angebot weiter zu verbessern. Die enormen Zuwächse hatten wir so nicht erwartet, daher ist die Entwicklung mehr als erfreulich.“ Mit den aktuellen Zahlen liege man etwas unter dem Niveau des Supersommerjahres 2018: „Es ist aber das zweitbeste Ergebnis, das wir bisher eingefahren haben.“

Dass das Freibad nicht das Ergebnis von 2018 mit knapp 44.000 Besuchern einfahren konnte, war allen klar: „2019 war das Wetter auch sehr gut im Sommer, aber nicht mehr so extrem wie in 2018, mit den mehr als 33.000 Gästen sind wir daher sehr zufrieden.“

Mit 205.000 Gästen blieb die Zahl der Hallenbesucher fast auf dem Rekordjahresniveau (2018: 206.600). Darin eingerechnet sind die Schüler- und Vereinsschwimmer sowie die Kursteilnehmer. Letztere machten mit 23.800 einen kräftigen Sprung um 5100 nach oben. Einen kräftigen Zuwachs gab es auch in der Sauna, was Krose besonders freut: „Unser Platz im Saunabereich ist beschränkt, das wissen wir. Daher arbeiten wir konzeptionell an der Weiterentwicklung. Die Ruheräume bieten den Gästen, je nach Geschmack, unterschiedlichste Rückzugsmöglichkeiten. Dort wurde mit Farbe und Deko neu gestaltet, wir konnten direkt unterm Dach noch Fläche nutzen, die sehr gut angenommen wird.“ Das Plus in der Sauna: rund 3400 auf 34400. „Mit der Erweiterung im Obergeschoss kann die Sauna diesen Zuwachs gut verkraften, ohne dass man sich gegenseitig stört.“

Die Deichwelle ist inzwischen in ihrem elften Jahr. Die Breite des Angebots mit Sauna, Hallen- und Freibad, Außenbecken und Kursen erreicht viele Zielgruppen: „Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden und die Resonanz der Gäste ist ebenfalls sehr positiv. Das zählt. Es gibt noch die eine oder andere Schraube, an der wir drehen wollen. Wir machen das aber mit Bedacht.““

Foto: Die Deichwelle hat wieder ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Kein Superrekord wir im Hitzejahr 2018, aber deutlich über den Zahlen von 2017. Dazu trug auch die gestiegene Nachfrage in der Sauna bei.