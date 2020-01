Veröffentlicht am 15. Januar 2020 von wwa

LINZ – Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L 252 – Am Mittwochmorgen, 15. Januar 2020, gegen 07:00 Uhr kam es auf der L 252 zwischen der Ortslage Kretzhaus und Bruchhausen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Auf der kurvenreichen Strecke kam den Geschädigten ein dunkler PKW, möglicherweise ein SUV, entgegen, der gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Es kam zu einer Spiegelberührung zwischen dem dunklen PKW und dem entgegenkommenden Skoda der Geschädigten. Der Spiegel am Skoda wurde komplett beschädigt. Durch die herumfliegenden Teile wurde auch ein zweiter, nachfahrender Ford beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Bruchhausen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht werden an die Polizeiinspektion Linz unter 02644 – 943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de erbeten. Quelle: Polizei