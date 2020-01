Veröffentlicht am 14. Januar 2020 von wwa

NEUWIED – Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Neuwied – Am Dienstagvormittag, 14. Januar 2020, gegen 10:47 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Neuwied ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Pfarrstraße von Neuwied gemeldet. Die unmittelbar verständigten und entsandten Kräfte der Feuerwehr Neuwied, des DRK und der Polizeiinspektion Neuwied stellten einen Dachstuhlbrand in einem Haus am Marktplatz von Neuwied fest. Die Bewohner des Hauses hatten sich alle bereits aus dem Haus begeben, so dass es zu keinen Verletzten kam.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass die Dachgeschosswohnung komplett ausgebrannt ist. Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Neuwied stellt den Bewohnern Ersatzunterkünfte zur Verfügung, da das gesamte Haus vorerst nicht weiter bewohnt werden kann. Genaue Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten aktuell noch nicht gemacht werden. Quelle: Polizei