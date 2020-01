Veröffentlicht am 14. Januar 2020 von wwa

SCHUTZBACH – Verkehrsunfall auf der L 280 – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 13. Januar 2020, auf der Landesstraße 280 bei Schutzbach wurde ein 19jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 8.000 Euro geschätzt. Der 19jährige befuhr mit einem Pkw die L 280 von Daaden kommend in Richtung Alsdorf. Aus unbekannter Ursache geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Seitenscheiben des Pkw zerbrachen und der 19jährige zog sich Schnittverletzungen zu. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Quelle: Polizei