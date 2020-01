NEUWIED – A K T U E L L – Gasgeruch in Neuwie

Veröffentlicht am 14. Januar 2020 von wwa

NEUWIED – A K T U E L L – Gasgeruch in Neuwied, in der Engerser Straße – Feuerwehr alarmiert – Dienstagnachmittag, 14. Januar 2020, gegen 17:22 Uhr wurde via Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass die Feuerwehr Neuwied ausgerückt sei. In der Engerser Straße habe man Gasgeruch wahrgenommen. Tatsächlich wurden in einem Zweifamilienhaus ungeklärte Emissionen gemessen. Die Überprüfung dauert derzeit an, verletzt wurde niemand. Quelle: Polizei