Veröffentlicht am 14. Januar 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall in Niederfischbach – Leichter Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 13. Januar 2020, in Niederfischbach. Eine 42jährige Frau hatte mit einem Pkw die Rothenbergstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße befahren. An der Einmündung zu Konrad-Adenauer-Straße musste sie anhalten. Sie behauptete eine nachfolgende 51jährige Autofahrerin sei aufgefahren. Die allerdings gab an, dass die 42jährige habe ihren Pkw zurück gesetzt habe. Wer den Unfall verursacht hat, wird im weiteren Ordnungswidrigkeitenverfahren zu klären sein. Quelle: Polizei