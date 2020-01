Veröffentlicht am 14. Januar 2020 von wwa

HORHAUSEN – Unfallflucht in Horhausen – Grundstücksmauer beschädigt – Im Zeitraum, Sonntag, 12. Januar 2020, 19 Uhr bis Montag, 13. Januar 2020, 11 Uhr, wurde an einem Anwesen in der Weiherstraße die Grundstücksmauer und Bodenfliesen beschädigt. An der Mauer befindet sich schwarzer Reifenabrieb. Der Spurenlage nach zu urteilen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW oder einen Sprinter handeln, der im Einmündungsbereich der Tannenstraße / Weiherstraße rangierte. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei