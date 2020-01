Veröffentlicht am 14. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN – Gebäudebrand mit Menschenrettung in Kirchen – Am 14. Januar 2020 um 1:24 Uhr wurden die Löschzüge der Stadt Kirchen (Kirchen, Herkersdorf-Offhausen, Freusburg, Wehbach-Wingendorf), die Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen, die Führungsstaffel der Verbandsgemeinde Kirchen sowie der DRK-Ortsverein Wehbach von der Integrierten Leitstelle Montabaur zu einem Einsatz mit dem Stichwort „Gebäudebrand mit Menschenrettung in Kirchen“ alarmiert.

Die Einheiten rückten mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 50 Kameraden zur Einsatzstelle in der Stadtmitte von Kirchen aus. Die Erkundung durch den Kirchener Wehrführer Philipp Link ergab, dass es im Bereich der Terrasse zu einem Brand gekommen war, das Feuer hatte bereits auf die Terrassenüberdachung übergegriffen, es waren bereits zwei Fenster geplatzt, eine Wohnung war stark verraucht. Der Wohnungseigentümer hatte bereits mit einem Gartenschlauch erste Löschversuche unternommen, durch einen Trupp unter Atemschutz wurden die Brandbekämpfung im Außenbereich fortgeführt. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz erkundete die Wohnung auf weitere Brandstellen. In der Wohnung war jedoch außer einer Verrauchung keine Brandeinwirkung festzustellen. Die Wohnung wurde belüftet und weitere Glutnester mit Hilfe der Wärmebildkamera gesucht und abgelöscht.

Im Laufe des Einsatzes wurden die drei Bewohner der Wohnung wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Löschzüge Freusburg, Wehbach-Wingendorf sowie die Führungsstaffel und das DRK Wehbach konnten den Einsatz nach einem kurzen Aufenthalt im Bereitstellungsraum beenden, der Löschzug Herkersdorf-Offhausen unterstützte die Kirchener Kameraden bei der Brandbekämpfung und den Kontrollarbeiten.

Die letzten Kräfte konnten die Einsatzstelle gegen 2:30 Uhr verlassen und stellten anschließend in den Gerätehäusern die Einsatzbereitschaft wieder her. (raro) Fotos: „PuMa VGFW Kirchen“