Veröffentlicht am 14. Januar 2020 von wwa

NEUWIED – Unterführung Am Schlosspark/B42 zeitweilig nachts gesperrt – Wegen der Untersuchung von Baugrund müssen sich die Autofahrer auf eine Sperrung der Unterführung Am Schlosspark/B42 einstellen. Die Sperrung, die vom 27. Januar bis zum 14. Februar dauert, betrifft allerdings nur die Abend- und Nachtstunden – und zwar in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr. In dieser Zeit kann die Unterführung nicht genutzt werden. Entsprechende Umleitungsstrecken für die Verkehrsteilnehmer, die entweder aus der Innenstadt heraus oder in die City hinein wollen, sind ausgeschildert. Gesperrt ist im gleichen Zeitraum auch ein 40 Meter langer Streifen des Gehwegs entlang der B42 Richtung Heddesdorf in der Nähe der Ampelanlage Am Schlosspark/B42.