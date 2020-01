Veröffentlicht am 13. Januar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolksschule startet neuen Spanischkurs für Anfänger – Am Mittwoch, 29. Januar startet in der Zeit von 8.15 bis 9.45 Uhr ein neuer Spanisch-Einsteigerkurs der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen.

Auch im Rahmen des aktuellen KVHS-Programms organisiert die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen wieder zahlreiche Sprachkurse – das Spektrum der angebotenen Sprachen reicht hierbei von Englisch, Italienisch, Deutsch als Zweitsprache, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch, Französisch über Russisch bis hin zu Spanischsprachkursen.

Spanisch ist nach Englisch inzwischen zur zweitwichtigsten Weltsprache avanciert.

Der Spanischkurs für Anfänger unter der Leitung von Ana Böhm bietet den idealen Einstieg in die neue Sprache. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro.

Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule, Tel.: 02681 – 812212 oder per E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.