Veröffentlicht am 13. Januar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Das Apple iPhone: Viel mehr als ein Handy – Kurs der Kreisvolkshochschule vermittelt umfassende Kenntnisse – Bereits zum vierten Mal bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen am Samstag, dem 25. Januar einen speziellen Kurs „Apple iPhone“ an. Eingeladen sind all diejenigen, die sich ein Apple iPhone oder iPad zugelegt haben und nun mehr über dieses Kommunikationsmittel und seine Nutzung wissen möchten. Der Kurs zeigt, wie das iPad oder iPhone optimal genutzt werden kann. Schwerpunkte sind die Benutzeroberfläche des Apple iOS und deren Bedienung, die App-Verwaltung und die Schnittstelle iTunes sowie verschiedene Sicherheitsaspekte. Die Teilnehmenden erhalten Informationen zu kostenlosen und praktischen Apps, alles zum Thema Email und Synchronisation und Navigation mit dem iPhone sowie zur Frage „Muss ein teurer Mobilfunkvertrag wirklich sein?“ Nutzer eines iPod touch können diesen Kurs ebenfalls besuchen.

Für den Kurs in der Zeit von 8 bis 15 Uhr unter der Leitung von Frank Runkler wird eine Teilnehmergebühr in Höhe von 35 Euro erhoben. Anmeldungen oder weitergehende Informationen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).