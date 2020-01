Veröffentlicht am 13. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fortbildung für Erzieher/innen im Haus Felsenkeller – Am 12., 13. und 25 Mai, von 9 bis 16:30 Uhr, wird an Konfliktkompetenzen gearbeitet. Konflikte erfolgreich lösen – Konstruktiver Umgang mit Konflikten in der Kita lautet der Titel der Bildungsmaßnahme. Der Schlüssel zur Lösung von Konflikten liegt oft darin, die Beweggründe des Gegenübers zu verstehen und zu berücksichtigen sowie eigene Wünsche wertschätzend zu formulieren. Was so einfach klingt, stellt sowohl Erzieher/innen als auch Leitungen vor eine große Herausforderung. Erzieher/innen bewegen sich im Alltag innerhalb unzähliger Spannungsfelder. Sie sind aufgefordert, sich auf den unterschiedlichsten Ebenen als gestaltende Akteur/in zu platzieren. Impulse zu geben, Reflexionen anzustoßen, zu vermitteln, abzuwägen, zusammenzuführen, zu deeskalieren, aber auch einmal zuzuspitzen und als Aushandelspartner/in zur Verfügung zu stehen – das ist keine leichte Aufgabe!

Konflikte, die sich in diesem Spannungsfeld kaum vermeiden lassen, kosten viel Kraft. Im Rahmen dieser Fortbildung geht es darum, die positive Energie von Konflikten zu nutzen, um neue Denkweisen und neue Haltungen zu entdecken. „Offene“ Konflikte führen zur Klärung der unterschiedlichen Positionen in Beziehungen, mit Kindern, Eltern, im Team, in der Kita und mit sich selbst. Sie führen zu gemeinsamen Lösungen, verbinden die beteiligten Menschen und erzeugen Energie, Tatkraft und ein positives Grundgefühl. Dieses Bildungsangebot im Rahmen des Kita!Plus: Landesprogramms zur Qualifizierung und Prozessbegleitung der pädagogischen Fachkräfte und Teams in Kitas in Rheinland-Pfalz bietet Ihnen hier das notwendige Handwerkszeug und die entsprechenden Reflexionsmöglichkeiten, sich als pädagogische Fachkraft im Bereich „Konfliktmanagement“ weiter zu qualifizieren. Ziel ist es, passgenaue Lösungen zu entwickeln, damit die pädagogischen Fachkräfte in komplexen Situationen eigenverantwortlich, selbst organisiert und kreativ handeln können und geeignete Problemlösungen finden. Die Kursgebühr beträgt 114 € (inkl. Mittagessen).

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.