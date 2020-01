Veröffentlicht am 13. Januar 2020 von wwa

SELBACH – Verkehrsunfall auf der K 123 bei Selbach – eine Person verletzt – Am Freitag, 10. Januar 2020, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 28jähriger Fahrzeugführer mit einem Fiat Punto die K 123 aus Fensdorf kommend in Fahrtrichtung Selbach. Zur gleichen Zeit kam ihm ein unbekannter Fahrzeugführer mit PKW in einer Linkskurve auf seiner Fahrspur entgegen. Der 28jährige musste dem entgegenkommenden Pkw ausweichen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW fuhr einige Meter durch das Bankett und streifte mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum. Anschließend rutschte er eine Böschung hinunter und landete mit dem Autodach auf einem Reitplatz. Ohne anzuhalten flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Fensdorf. Der 28jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich vorsorglich ins Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei