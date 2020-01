Veröffentlicht am 12. Januar 2020 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Zwei Personen verletzt – Am Sonntagmorgen, 12. Januar 2020, um 00:30 Uhr ereignete sich in der Ringstraße in Bendorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein PKW war gegen eine Mauer geprallt, nachdem er aus Richtung Alter Weg kommend in Richtung Ringstraße fuhr. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde von den Beamten festgestellt, dass die 49jährige Verursacherin mit 2,08 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie und ihr Beifahrer kamen mit leichteren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren beide nicht angeschnallt. Der Ford Fiesta erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Quelle: Polizei