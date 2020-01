Veröffentlicht am 12. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – BEULSKOPF – LandFrauen Frischer Wind e.V. im Bezirk Altenkirchen – Jahrestreffen der Dörfer am Beulskopf – Die Landfrauen der Dörfer rund um den Beulskopf laden zu einem Bildvortrag am Samstag 1. Februar 2020 um 14.00 Uhr im Wöschhoisjen in Busenhausen ein.

Ute Berg berichtet von einer Reise in das romantische Cornwall, einer Grafschaft in Südwestengland.

Bekannt geworden ist die Grafschaft durch die Romane von Rosamunde Pilcher, Pilcher, die im letzten Jahr verstorben ist, hat in Cornwall gelebt und ließ ihre Romane in den malerischen Hafendörfern der Südküste und an den hohen Klippen der Nordküste spielen. Bekannt und beliebt sind die Verfilmungen ihrer Romane.

Um Anmeldung wird gebeten bis Mittwoch 29. Januar bei Heike Fuchs Tel.: 02681/984732, oder bei den jeweiligen Ortsvorsitzenden.