Veröffentlicht am 10. Januar 2020 von wwa

KURTSCHEID – 65jährige Fußgängerin läuft in Kurtscheid auf die Fahrbahn und wird verletzt – Eine 24jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, 09. Januar 2020 um circa 19:00 Uhr, die Dorfstraße in Kurtscheid in Fahrtrichtung Ehlscheid. Nach ersten Ermittlungen der Polizei lief, circa 100 Meter hinter der Kreuzung, eine 65jährige Fußgängerin mit ihrem Hund plötzlich auf die Fahrbahn. Die Pkw-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht verhindern. Die Fußgängerin kam zu Fall, erlitt leichte Verletzungen und wurde von einem Notarzt behandelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei