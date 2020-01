Veröffentlicht am 10. Januar 2020 von wwa

POTTUM – Verkehrsunfallflucht in Pottum – Radfahrerin verletzt – Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde kam es am Samstag, den 04. Januar 2020, gegen 16.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Pottum und Stahlhofen am Wiesensee (Zufahrt zum Sportplatzgelände Pottum) zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Die Radfahrerin befuhr den Weg in Richtung Pottum, als ihr ein PKW mittig entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Radfahrerin nach rechts aus und stürzte. Die Radfahrerin verlor kurz das Bewusstsein und zog sich leichte Verletzungen zu. Dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei nach, kam es zu keiner Berührung zwischen dem PKW und der Radfahrerin. Ermittlungen bezüglich des verursachenden PKW dauern an. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der 02663/98050. Quelle: Polizei