UNKEL – 10. CDU-Karnevalsempfang mit Erwin Rüddel – Am Donnerstag, den 06. Februar 2020, ab 19.11 Uhr, ist es wieder soweit, dass der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel und der CDU-Kreisverband Neuwied, dessen Vorsitzender Rüddel ist, zum 10. Empfang von Tollitäten und Karnevalisten aus dem Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen ins Center-Forum des Vorteil Center in Unkel einladen.

„Ich freue mich schon über bisher vorliegende Zusagen von Karnevalsvereinen und -gesellschaften, die alljährlich mit großem ehrenamtlichem Engagement zur Pflege und zum Fortbestand unseres schönen rheinischen Brauchtums ihren Beitrag leisten. Dafür gilt ihnen einmal mehr mein ganz persönlicher Dank, weshalb ich auch diese jährlichen Treffen initiiert habe“, erklärt Rüddel, der selbst karnevalistisch unterwegs und Bezirksvorsitzender der Rheinische Karnevals-Korporationen e.V. (RKK) ist.

Wie in den neun vorausgegangenen Jahren, so gibt es wieder zahlreiche karnevalistische Highlights in Ton und Bild. Die Akteure auf der Bühne werden optisch und akkustich nichts vermissen lassen. „Der Saal bebt, wir alle sind außer Rand und Band“, lobten Teilnehmer und Besucher des karnevalistischen Events im vergangenen Jahr. Und so soll es auch dieses Jahr wieder sein. Gespannt ist man, ob die jeweils über 500 Karnevalisten in den vorausgegangenen Jahren noch zu toppen sind.

„Wir freuen uns über alle, die bei unserem Karnevalsempfang mitmachen und mitfeiern wollen. Schließlich möchten wir mit Freundinnen und Freunden der 5. Jahreszeit, dem Karneval, abermals schöne Stunden verbringen und so auch den rührigen Aktiven des Karnevals in meinem Wahlkreis für ihren lobenswerten, großartigen Einsatz danken“, bekräftigt Erwin Rüddel.