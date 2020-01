Veröffentlicht am 9. Januar 2020 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62 bei Hövels – Am Mittwochnachmittag, 08. Januar 2020, gegen 16:02 Uhr, befuhren ein 26jähriger Fahrzeugführer eines Mitsubishi Colt und nachfolgend ein 44jähriger Fahrzeugführer eines Audi S 7 die B 62 aus Richtung Siegenthal kommend in Richtung Hövels. Am Ende der langen Geraden schloss der 26jährige mit seinem Pkw auf einen Mofaroller auf. Der 26jährige setzte dann zum Überholen des Mofas an, beachtete aber nicht, dass der nachfolgende Audifahrer seinerseits bereits zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zum Auffahrunfall beider Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Quelle: Polizei