ALTENKIRCHEN – Treffen der Zugteilnehmer zum Alekärjer Karnevalsumzug am 23. Februar 2020

ALTENKIRCHEN – Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 – Treffen der Zugteilnehmer zum Alekärjer Karnevalsumzug am 23. Februar 2020 – Die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen 1972 lädt alle Gruppen und Vereine die sich am Altenkirchener Karnevalsumzug 2020 beteiligen möchten, am Donnerstag, den 16.Januar 2020, um 18.11 Uhr in den großen Ratssaal des Rathauses in Altenkirchen zu einer Besprechung ein. Zudem werden Informationen und Richtlinien zu aktuellen TÜV- Bestimmungen, Hinweise zu zulässigen Wurfmaterial und wichtige Erklärungen rund um den Alekärjer Karnevalsumzug 2020 besprochen.

Durch rechtliche Bestimmungen für die Motiv u. Prunkwagen müssen Genehmigungen für die Wagen erteilt werden, damit sie am Umzug teilnehmen können. Wer Interesse an einer Teilnahme am Karnevalsumzug 2020 mitzuwirken hat, sei es als Fußgruppe oder mit einem Wagen, kann sich an diesen Abend anmelden. Anmeldungsformulare, sowie wichtige Richtlinien zum Alekärjer Karnevalsumzug 2020 werden auf dieser Veranstaltung ausliegen. Gruppen und Vereine können sich auch weiterhin bei der Zugleitung anmelden. Karlheinz Fels Mobil 0172 – 24 600 99 khfels@t-online.de oder an Philipp Schürdt Mobil 0160 – 71 650 44 philipp.schuerdt@gmx.de Info www.KG-AK.de