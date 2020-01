Veröffentlicht am 9. Januar 2020 von wwa

FLAMMERSFELD – Neue DRK-Tanzgruppe in Flammersfeld – In einem Kursprogramm von zehn Stunden trifft sich ab dem 04. Februar immer dienstags, um 15.30 bis 17.00 Uhr, die Tanzgruppe des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen in Flammersfeld im Bürgerhaus. Geselliges Tanzen soll Freude an rhythmischer Körperbewegung wecken. Es aktiviert das Gedächtnis und fördert Gemeinschaft im fröhlichen Tun mit anderen. So trägt es zur Lebensfreude und Gesunderhaltung bei. Jeder, sowohl das frühe als auch das späte Mittelalter, auch ohne Partner, ist herzlich willkommen.

Wer noch Interesse oder Fragen hat kann sich beim DRK-Kreisverband Altenkirchen, Tel. 02681 – 800644 Birgit Schreiner vormittags oder sofort bei der Kursleitung Monika Horn 02685 – 986284 melden.