Veröffentlicht am 9. Januar 2020 von wwa

WERKHAUSEN – Ortgemeinde Werkhausen begrüßt zwei neue Erdenbürger – Zur Tradition ist es in Werkhausen inzwischen gekommen, dass die neuen Erdenbürger, die in Werkhausen geboren werden, deren Familien in Werkhausen wohnen, besonders zu begrüßen und zu beschenken. So begrüßte Ortsbürgermeister Otmar Orfgen zu beginn des Jahres 2020 im Dorftreff zwei junge Familien mit ihrem Nachwuchs. So war die Familie Greis mit ihrem Sohn Leonard-Paul und der Tochter Karla Marie, geboren am 10 Juli 2019, erschienen und Familie die Familie Kajor mit ihrer Tochter Anastasia, geboren am 8. November 2019. (wwa) Fotos: R. Wachow