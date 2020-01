Veröffentlicht am 9. Januar 2020 von wwa

HILGERT – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 307 bei Hilgert – Drei Personen bei schwerem Verkehrsunfall tödlich verletzt – Am Mittwochabend, 08. Januar 2019, gegen 20.40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L307 im Bereich der Einmündung zum Industriegebiet Hilgert (Rheinstraße). Der 23jährige Fahrer eines VW Bora befuhr die L 307 aus Richtung Hilgert in Fahrtrichtung Höhr-Grenzhausen. In Höhe der Einmündung zum Industriegebiet kam er aus nicht geklärten Gründen mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes ML 230. Zwei weibliche Insassen aus dem Pkw VW Bora erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Eine weitere männliche Person erlag seinen Verletzungen in der Nacht. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Auch die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges wurden durch die Kollision schwerverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die L 307 war bis 00:24 Uhr gesperrt. Quelle: Polizei