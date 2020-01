Veröffentlicht am 8. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Sternsinger in Wissen – In Wissen sammelten die Sternsinger ziemlich genau 4.000 Euro ein, gab Pastor Martin Kürten beim Rückkehrgottesdienst in der Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ bekannt. Daraufhin kam spontaner Beifall bei den Messebesuchern auf. Die Leistung der Mädchen und Jungen muss umso höher eingeschätzt werden, da sich diesmal lediglich dreizehn Kinder und ihre Begleiter auf den weiten Weg durch die Stadt gemacht hatten.

Kürten bedankte sich deshalb in aller Form: „Ihr habt beispielhaftes getan und helft mit dem Geld Kindern, denen es nicht so gut geht wie uns“. Lob gab es auch für Organisatorin Rita Wagner sowie die Familie Tumio, die wieder in bewährter Weise für die Verpflegung an allen drei Sammeltagen gesorgt hatte. Zum Einsatz kam sie dann wieder beim anschließenden Neujahrsempfang im Pfarrheim. Dort tischten die Tumios unter anderem ihre beliebten Pizzagerichte auf, was bei den Gästen sehr gut ankam.