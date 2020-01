Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Sternsingeraktion des Kindermissionswerks der katholischen Kirche – Seit mehr als 30 Jahren beteiligt sich die Förderschule auf dem Wissener Alserberg an der Sternsingeraktion des Kindermissionswerks der katholischen Kirche. Nach dem Ende der Weihnachtsferien machten sich am Dienstag 35 Schülerinnen und Schüler trotz des ungemütlichen Wetters in der Begleitung von Lehrpersonal in kleinen Gruppen auf den Weg zu den einzelnen Häusern. Und überall auf dem Alserberg hatte man sich wieder auf den netten Besuch im Königsoutfitt eingestellt. Die Kinder trugen ein Lied vor und versahen die Haustüren mit dem Segenswunsch „20*C+M+B+20“. Als „Gegenleistung“ gab es Bares in die Sammelbüchsen und allerhand Süßigkeiten. Wer nicht zuhause war, hatte oftmals eine gut gefüllte Tüte neben der Türe bereit gestellt. Gegen Mittag stand dann das Sammelergebnis fest: stolze 905 Euro, die umgehend dem katholischen Pfarrbüro Wissen übergeben wurden. (pr.)

Foto: Die Schülerinnen und Schüler der Förderschule vor dem Gang zu den Häusern auf dem Wissener Alserberg.

Foto: Auch bei Ulla und Georg Rautenstrauch stieß die Bitte um eine Spende für Kinder in Kriegsgebieten auf offene Ohren.