Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Besuch der Sternsinger und Neujahrsansprache im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Anfang des Jahres bringen die Sternsinger den Segen ins Haus und sammeln zusätzlich für einen guten Zweck. Mit dem diesjährigen Leitspruch „Frieden! – Im Libanon und weltweit“ hielt der Diakon Thomas Bruchhagen eine Andacht im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen. Danach verabschiedeten sich die Sternsinger, um dann den Bürgermeister und Landrat zu besuchen. Die Bewohnerinnen und Bewohner aber blieben gern im Café Mocca. Schließlich stand auch noch die traditionelle Neujahrsansprache von Einrichtungsleiter Andreas Artelt an. Rückblickend mit Fotos auf der Großleinwand konnte man diesmal nicht nur auf das vergangene Jahr, sondern sogar auf das vergangene Jahrzehnt zurückblicken. Zu den vielen verschiedenen Veranstaltungen in 2019 gehörte natürlich auch das Fest zum zehnjährigen Bestehen des DRK-Seniorenzentrums in Altenkirchen. Beendet wurde diese erste Veranstaltung im Neuen Jahr mit einem Sektumtrunk und guten Wünschen für das Jahr 2020. (anar) Foto: Artelt