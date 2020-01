Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

ROSENHEIM – Einbruch in Einfamilienhaus in Rosenheim – Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, den 04. bis 05. 2020, zwischen 15:00 und 10:30 Uhr für einen Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße „Im Eichsfeld“ in Rosenheim aus. Dazu hebelte man die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangte so in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen im Hinblick auf mögliches Diebesgut dauern an.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei