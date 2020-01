Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neuapostolische Kirchengemeinde spendet an Hospizverein Altenkirchen – Anlässlich der alljährlichen Weihnachtsfeier hatte das Gemeindegremium der Neuapostolischen Kirche Altenkirchen einen Weihnachtsbasar angeregt. Viele Gemeindemitglieder beteiligten sich daran und in etlichen abendlichen Bastelstunden kam eine schöne Auswahl zusammen. An der Weihnachtsfeier wurden dann einige Teile verlost und der Rest zum Verkauf angeboten. Dabei kam eine Summe von 800 Euro zusammen, die am Ende des letzten Gottesdienstes im Jahr 2019 an Erika Gierich und Helga Buchen vom Hospizverein Altenkirchen als Spende übergeben wurde. Foto: HPV-AK