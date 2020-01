Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Wertstoffhöfe bleiben am 18. Januar geschlossen – Wie im Abfuhrkalender bereits veröffentlicht, bleiben die kreiseigenen Wertstoffhöfe an den Standorten Linkenbach, Linz und Neuwied am Samstag, 18. Januar 2020 aus betrieblichen Gründen geschlossen. Infos unter Tel. 02631/803-308 bei der Kreisverwaltung Neuwied und unter https://www.abfall-nr.de/wertstoffhoefe.htm