Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Glasrecycling noch einfacher gemacht: Standorte der Altglascontainer im Kreis sind per App abrufbar – Die Abfall-App des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis AItenkirchen (AWB) wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises bereits permanent genutzt. Sie erleichtert nicht nur, die Abfuhrtermine der Abfalltonnen im Blick zu behalten, sondern bietet auch Informationen an, wie beispielsweise Problemabfälle, Altmedikamente oder Batterien einfach und umweltgerecht entsorgt werden können. Darauf weist der AWB in einer aktuellen Pressemitteilung hin.

Standorte der Altglascontainer finden

Unter anderem lassen sich auch die Standorte der 224 Altglascontainer im Landkreis in Erfahrung bringen. Um künftig die Altglasentsorgung noch einfacher zu machen, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb die Funktionen der Abfall-App erneut erweitert: Bisher waren die einzelnen Container lediglich aufgelistet, jetzt kann der Nutzer mithilfe einer Karte zu den Altglascontainern navigieren. Dazu klickt man in der App zunächst auf „Navigieren“ und anschließend auf das angezeigte Fadenkreuz, um den aktuellen Standort zu ermitteln. Daraufhin wird man zum nächstgelegenen Altglascontainer-Standort geleitet.

Wie entsorge ich Altglas richtig?

Grundsätzlich gehören alle Glasbehälter und -verpackungen, die primär mit Lebensmitteln und Getränken befüllt waren, in die Altglascontainer. Ausnahmen sind Behältnisse aus Bleikristall, Glühbirnen, Energiesparlampen, Neonröhren, Porzellan, Steingut und Keramik sowie alles, was nicht durch die Öffnung des Containers passt, zum Beispiel Spiegel oder Fensterglas. Wichtig ist die richtige Sortierung nach weißem, grünem und braunem Glas. Andersfarbiges Glas gehört immer in den Altglascontainer für Grünglas, da bei diesem die Farbgebung im späteren Recyclingprozess kaum beeinträchtigt wird, wenn es mit anderen Glasfarben vermischt wird. Es sollten außerdem nur restentleerte Behältergläser in den Altglascontainer geworfen werden. Zu beachten sind die Einwurfzeiten von Montag bis Samstag in der Zeit von 7 bis 20 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Einwerfen von Altglas untersagt.