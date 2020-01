Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

HAHNSTÄTTEN – Fußgänger verstorben – Die Polizeiinspektion Diez gibt hiermit bekannt, dass der bei dem Unfall am Donnerstag, 02. Januar 2020 in Hahnstätten durch einen Lkw erfasste Fußgänger auf Grund der erlittenen Verletzungen am vergangenen Wochenende im Krankenhaus verstorben ist. Quelle: Polizei