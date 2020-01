Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Trickdiebstähle in Altenkirchen und Flammersfeld – In einem Getränkemarkt in Altenkirchen kam es am Montag, 30. Dezember 2019, gegen 17:30 Uhr zu einem Fall des Trickdiebstahls. Zwei 25 bis 30jährige Männer, mit südländischem Aussehen seien im Getränkemarkt gewesen und hätten Geld wechseln wollen. Später bei der Kassenzählung sei dann aufgefallen, dass 620 Euro fehlen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter während des Wechselvorganges kurz in die Kasse gegriffen haben. Kurz nach diesem Vorfall kam es in einem Lebensmittelmarkt in Flammersfeld ebenfalls zu einem Fall des Trickdiebstahls. Gegen 17:50 Uhr hätte eine Kassiererin einem englischsprechenden jungen Mann einen 50 Euro Schein gewechselt. Dabei habe er kurz in die Kasse gegriffen unter dem Vorwand einen 50 Euro Schein zu suchen. Bei der Kassenzählung sei später aufgefallen, dass 600 Euro fehlen. Zum gleichen Zeitpunkt wurde in der gegenüberliegenden Kasse durch einen zweiten Täter ebenfalls durch den Vorwand des Geldwechselns 1.100 Euro entwendet. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei beiden Taten um dieselben Täter handelt. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Quelle: Polizei