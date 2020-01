Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN – Obdachloser randaliert in Kirchener Verwaltung – Ein Hilferuf von Mitarbeitern der Kirchener Verbandsgemeindeverwaltung erreichte am Montagvormittag, 06. Januar 2020, den Polizeibezirksbeamten von Kirchen. Ein 35jähriger Mann ohne festen Wohnsitz hatte in der Verwaltung mehrere Büros aufgesucht. Im forschen Auftreten forderte er Unterstützungsleistungen. Als dem Mann erklärt wurde, dass er sich hierzu an das Job Center in Betzdorf wenden müsse, nahm er einen Blumentopf samt Pflanze und warf diesen in Richtung einer Mitarbeiterin der Verwaltung.

Weiterhin bedrohte er die Mitarbeiter der Verwaltung verbal. Gegen ihn wurde ein Hausverbot ausgesprochen, das durch den hinzugerufenen Polizeibezirksbeamten durchgesetzt werden musste. Gegen den Mann wurde in entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei