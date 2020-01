Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

GEBHARDSHAIN – Ladendieb als Wiederholungstäter gestellt – Ein 35jähriger Mann wurde am Montagvormittag, 06. Januar 2020, im Gebhardshainer Rewe Markt bei einem Ladendiebstahl angetroffen. Er hatte Getränkedosen in seiner Jacke verstaut und ohne zu bezahlen den Laden verlassen. Der Marktleiter hatte in den vergangenen Wochen Fehlbestände bei den Süßigkeiten und Energy Getränken festgestellt. Teilweise wurden leere Verpackungen zurückgelassen. Nach Auswertung der Videoüberwachung stellte sich heraus, dass ein bestimmter Mann für die Taten verantwortlich war, der immer zu einer bestimmten Uhrzeit den Laden betrat. Der hinzugerufene Polizeibezirksbeamte konnte am Montagvormittag den Täter auf frischer Tat beobachten und die Personalien feststellen. Der 35jährige war bereits in der Vergangenheit als Ladendieb aufgefallen. Hier steht er im Verdacht an sechs Tagen Ladendiebstähle im Rewe Markt verübt zu haben. Quelle: Polizei