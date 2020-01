Veröffentlicht am 7. Januar 2020 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung durch Graffiti in Betzdorf – Unbekannte Täter beschädigten die Fassade des Netto-Marktes in der Betzdorfer Wilhelmstraße. Die Beschädigung wurde am Montagmorgen, 06. Januar 2020, festgestellt und dürfte am vergangenen Wochenende verübt worden sein. Mit roter Sprühfarbe wurden mehrere Schriftzüge aufgebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei