BURGLAHR – Zeltwochenende der KG Burggraf ’48 – Verkehrsregelende Informationen – 2020 findet das Zeltwochenende, Mädchensitzung, Kinderkarneval, Frühschoppen, am Dorfplatz in Burglahr statt. Hieraus ergeben sich folgende verkehrsregelnde Anordnungen:

Vom 10. bis 15. Januar 2020, Veranstaltungswochenende bis Ende Zeltabbau – 15. Januar circa 16 Uhr, erfolgt wieder eine Vollsperrung in dem Bereich. Da es für Schulbusse während der Vollsperrung schwer ist im Bereich Heckerfeld zu drehen, wäre es von Vorteil, wenn Eltern an den drei Tagen (10.01. / 13.01. / 14.01.) ihre Kinder nach Peterslahr zum Schulbus bringen könnten. Die KG Burggraf ’48 e.V. dankt allen Anwohnern für ihr Verständnis, hofft auf einen reibungslosen Ablauf und steht bei Rückfragen gerne zur Verfügung.