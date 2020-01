Veröffentlicht am 6. Januar 2020 von wwa

ANHAUSEN – Frontalzusammenstoß auf der L 258 – Ein 18jähriger Mann befuhr am Montagabend, 06. Januar 2020, gegen 19:47 Uhr mit seinem Fiat Doblo die L 258 (Alteck) von Anhausen in Fahrtrichtung Neuwied. Innerhalb einer scharfen Linkskurve setzte er zum Überholen an, obwohl an dieser Stelle Überholverbot gilt. Hier kollidierte er frontal mit dem 42jährigen Fahrer eines Ford Fiesta, der die L 258 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Ein dem Fiesta folgender 18jähriger Fahrer eines Ford Focus erkannte den Unfall zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Ford Fiesta auf. Alle drei Fahrzeugführer wurden verletzt (Schock / HWS / Schmerzen im Brustbereich) und ärztlich versorgt. Es entstand ein Sachschaden, so die Polizei, von etwa 21.000 Euro. Die L 258 wurde kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Quelle: Polizei