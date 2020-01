Veröffentlicht am 6. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der K 72 bei Wissen – Am Samstagnachmittag, 04. Januar 2020, gegen 15:25 Uhr, befuhr ein 55jähriger Fahrzeugführer eines Opel Astra die Bröhltalstraße (K 72) aus Richtung Mühlenthal kommend und bog nach links auf die bevorrechtigte Birkener Straße (K 71) in Richtung Wissen ein. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 25jährigen Fahrzeugführers eines Ford Mondeo, welcher die Birkener Straße aus Richtung Wissen kommend in Richtung Birken-Honigsessen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW, wobei insgesamt circa 4.500 Sachschaden entstand. Quelle: Polizei