Veröffentlicht am 6. Januar 2020

HERDORF – Verkehrsunfall auf der L 285 bei Herdorf – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, 05. Januar 2020, entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Ein 20jähriger Mann hatte mit einem Pkw die Landesstraße 285 von Daaden kommend in Richtung Herdorf befahren. Innerhalb einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit der Schutzplanke und drehte sich um 180 Grad. Als Unfallursache nimmt die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn an. Quelle: Polizei