Veröffentlicht am 6. Januar 2020 von wwa

NEUWIED – Freizeitplaner macht Lust auf Aktivitäten – Angebotsbroschüre für Jugendliche erscheint am 14. Januar – Die Kreisjugendpflege des Landkreises und das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied bringen auch in diesem Jahr wieder einen in gemeinsamer Regie entstandenen neuen Freizeitplaner heraus. Die Broschüre ist ab dem 14. Januar kostenlos im Stadt- und Kreisgebiet erhältlich.

Auch die aktuelle Ausgabe enthält zahlreiche Tipps, wie Kinder und Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll gestalten können. Der Planer informiert über eine Vielzahl von Freizeitangeboten, Feriencamps, Musikveranstaltungen, Workshops, Ausflügen, Stadtrandfreizeiten und offenen Treffs. Ein ausführliches Adressverzeichnis gibt zudem Auskunft über Jugendpflegen, Beratungsstellen, Vereine und Verbände in der Region.

Das am 14. Januar erscheinende Heft ist kostenlos und im Kreisgebiet über die Verbandsgemeindeverwaltungen, die jeweilige Jugendpflege vor Ort und die Kreisjugendpflege zu beziehen. Im Stadtgebiet ist der Freizeitplaner unter anderem in den Sekretariaten der Schulen, im Historischen Rathaus, der Volkshochschule, im Kinder- und Jugendbüro (KiJub) sowie in diversen weiteren Einrichtungen erhältlich. Des Weiteren kann der Freizeitplaner auch in den Bürgerbüros von Stadt und Kreis abgeholt werden. Zudem steht er als Download im Internet unter www.neuwied.de/freizeitplaner.html oder www.kreis-neuwied.de zur Verfügung. Weitere Infos gibt es im KiJub, Telefon 02631 802 170, und beim Kreisjugendamt, Telefon 02631 803 442.