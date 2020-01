Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN – 44 Seiten Wandervergnügen – Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen präsentieren ihre Planungen für das 1. Halbjahr 2020 – Die halbjährlich erscheinende, handliche A5-Farb-Broschüre des Kirchener Vereins „Siegperle“ hat sich in den letzten Jahren bereits zu einem kleinen, feinen Wandermagazin der Region entwickelt. Von Januar bis August 2020 finden sich in ihr diesmal 56 Wanderangebote, u. a. mit Wandertagen und geführten Wanderungen, welche größtenteils sogar für das Internationale Volkssportabzeichen gewertet werden. Jahresauftakt ist am Sonntag, den 12. Januar 2020 die Dreikönigswanderung der Wanderfreunde „Qualmenden Socken“ e. V. in Hünsborn mit 7 bzw. alternativ 14 km-Wanderstrecke (Startzeit beliebig von 8 bis 13 Uhr in der Dorfgemeinschaftshalle Hünsborn, Zielschluss: 16:00 Uhr).

Besonders beliebt im Jahreskalender der Wanderfreunde „Siegperle“ sind die monatlichen Tagesfahrten im Bus mit Wanderungen und anschließendem, erlebnisreichem Rahmenprogramm. 9 Ausflugsfahrten stehen fest, zu denen die Teilnehmerlisten bereits heute gut gefüllt sind. Um möglichst vielen Wanderfreunden eine reelle Chance zur Teilnahme zu bieten, setzt der Verein in gewohnter Form größtenteils Reisebusse mit 53 bis 72-Sitzplätzen ein. Die Reisen inkl. dem Besuch organisierter Wanderveranstaltungen führen am 08.02. nach Hürth mit karnevalistischen Einlagen u. Besichtigung des TimeRide Köln (Zeitreise ins alte Köln), am 22.03. ins Naheland nach Kirn-Sulzbach mit Bier- und Spießbratenwanderung sowie Besuch der Edelstein-Erlebniswelt in Idar-Oberstein, am 29.03. ins Bitburger Land nach Wißmannsdorf mit Stausee-Frühlings-Wanderung und dem Besuch einer Brennerei in Messerich, am 19.04. nach Kriegsfeld (Donnersbergkreis) mit Stadtführung „Das schönste von Alzey“, am 17.05. nach Attendorn-Dünschede ins südliche Sauerland mit Schifffahrt auf dem Biggesee, am 14.06. nach Kayl (Luxemburg), am 28.06. in den Hunsrück nach Bischofsdhron mit Besuch des Weinfestes in Zell (Mosel) sowie am 18.07. in den Naturpark Vulkanregion Vogelsberg mit kulinarischer Bierwanderung.

Zusätzliche Vereinsaktivitäten sind die Jahreshauptversammlung am Samstag, den 18. April im Bürgerhaus Katzenbach, eine Ferienspaßfahrt in den Movie Park Deutschland nach Bottrop am 04. Juli, ein Sommer-Helferessen am 10.07. im Restaurant Casa in Kirchen, zwei geführte Wanderungen rund um Kirchen im Rahmen des Weltgästeführertages – Frank Wolff führt dabei am 23. Februar in den Giebelwald mit Panoramablicken und zu Lieblingsplätzen, bei Ehefrau Kirsten Wolff wird es am 01. März „mystisch schön“ rund um den Nationalen Geotop „Druidenstein“. Gesundheitswanderkurse mit Kirsten Wolff finden wieder ab dem 02. März 2020 statt. Neu im Programm sind dabei die Kurse „after work walk“ für Berufstätige, die ab dem 23.04. von 18 bis 20 Uhr beginnen.

Die Olympia-Region Leutasch-Seefeld lockt im September, wo die „Siegperlen“ ihre diesjährige, gesellige Wanderwoche vom 06. bis 13. September verbringen werden. Hierzu sind Anmeldungen aktuell noch auf Warteliste möglich.

Zudem enthält die neue Broschüre nochmals einen Rückblick in Wort und Bild auf einige Highlights des vergangenen Jahres.

Das Vereinsmagazin mit dem Titel „Sport für Jedermann“ ist kostenlos erhältlich über den Vorsitzenden Sven Wolff, Tel. (0 27 41) 69 72, E-Mail: siegperle@aol.com. Zudem sind hier auch Anmeldungen zu allen genannten Vereinsaktivitäten möglich.